نتيجة مباراة ليفربول وكارديف سيتي اليوم وليفربول يعود للصدارة في انتظار ديربي الثلاثاء

يلتقي اليوم فريق ليفربول مع فريق كارديف سيتي في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة عودة انتزاع الصدارة مرة أخرى من السيتي قبل مباراة الديربي المنتظر والذي تنتظر منه جماهير الريدز هدية يقوم بها المان يونايتد عندما يستضيف السيتي في مباراة مؤجلة يوم الثلاثاء المقبل.

موعد مباراة ليفربول وكارديف

وتنطلق أحداث الشوط الأول من اللقاء في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة على قناة بي ان سبورت الثانية، وكان ليفربول قد توج مجهوده في هذا العام بتواجد لاعبين اثنين ضمن القائمة النهائية لمرشحن جائزة أفضل لاعب في الموسم من الرابطة الانجليزية وشهدت تواجد ساديو ماني والمدافع فان دايك.

ليفربول وكارديف

ومن الممكن أن يكون اليوم تاريخيا لمحمد صلاح حيث اذا سجل جناح ليفربول في مباراة اليوم فسيكون صلاح اللاعب الثالث التاريخي الذي يتمكن من تسجيل 20 في موسمين متتاليين بجانب روبي فاولر ولويس سواريز وسيتمكن من انتزاع صدارة هدافي الدوري التي يتشاركها الآن مع أجويرو لاعب مانشستر سيتي.

نتيجة مباراة ليفربول وكارديف سيتي

وأشاد مدرب السيتي جوارديولا بفريق ليفربول واصفا اياه بأنه أحد أفضل الفرق التي شاهدها في حياته، جاء ذلك بعد فوزه أمس على توتنهام مبديا اعجابه بلاعبيه الذين استطاعوا التغلب على الآثار السيئة من الخروج الأوروبي وعادو بانتصار أعادهم للصدارة وحفظ آمالهام الكبيرة في حصد اللقب

تشكيل الريدز حسب اختيارات الألماني يورجن كلوب: أليسون في حراسة المرمى، أرنولد وماتيب وفان دايك وروبرتسون رباعي الدفاع وثنائي الارتكاز فينالدوم وهندرسون مع نابي كيتا في المنتصف، والثلاثي الهجومي الرائع ساديو مانيه ومحمد صلاح والبرازيلي فيرمينو.

المباراة تبدأ الآن، الدقيقة الثالثة يحتسب الحكم المساعد تسلل على فيرمينو، وفي الدقيقة الرابعة كرة باتجاه محمد صلاح خطيرة ولكن الحارس يخرج وهجوم منذ البداية

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في الدقيقة 30: كرة خطيرة عرضية لصالح ليفربول ولكن تصل لماني وتخرج لضربة مرمى، والآن الحكم يعطي دقيقة للتوقف للراحة وشرب المياه.

الدقيقة 44: أخطر كرات المباراة أليسون بيكر ينقذ تسديدة على بعد 2 ياردة من خط المرمى، وهجمة مرتدة بقيادة محمد صلاح ولكن دفاع كارديف يتدخل متأخرا

الآن: بداية الشوط الثاني وليفربول على يسار الشاشة والريدز يبدأ بهجوم من أجل عدم فقدان الدوري، صلاح يرسل كرة لنابي كيتا في الدقيقة 50 ولكن الدفاع حاضر

الدقيقة 57: فينالدوم يريح كلوب وجماهير الريدز ويحرز الهدف الأول، والدقيقة 70 خروج نابي كيتا من المباراة

الدقيقة 80: شد وجذب لصلاح داخل منطقة الجزاء والحكم يحتسب ركلة وميلنر على التنفيذ والهدف الثاني للريدز ونهاية اللقاء 2-0 لليفربول