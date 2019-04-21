نتيجة مباراة ليفربول وكارديف سيتي اليوم| ليفربول يعود إلى المركز الأول من ترتيب الدوري الإنجليزي

انتهت نتيجة مباراة ليفربول وكارديف سيتي اليوم الأحد، بفوز ليفربول، وذلك بنتيجة هدفين دون رد، وسجل أهداف ليفربول اليوم، كل من اللاعب فاليندوم، في الدقيقة 57 من المباراة، وفي الدقيقة 81، سجل جيمس مينر، ثاني أهداف ليفربول من علامة الجزاء، لتنتهي الأمور بفوز الريدز، بهدفين دون رد، ليعود بذاك، ليفربول إلى المركز الأول من ترتيب الدوري الإنجليزي.

من هنا:جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2019.

مباراة ليفربول وكارديف سيتي اليوم، هي ضمن مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأحد الموافق ل 21 أبريل 2019، ومشاهدة مباراة ليفربول اليوم وكارديف، هي ضمن مباريات الأسبوع الخامس والثلاثون من الدوري الممتاز، والتي يستقبل من خلالها كارديف سيتي ليفربول اليوم، على أرضية ملعب كارديف سيتي، وفي الأسفل ستجدون القناة الناقلة لمباراة محمد صلاح اليوم، على قنوات بي إن سبورت، هذا بالإضافة إلى توقيت بداية لقاء ليفربول وكارديف اليوم.

مباراة ليفربول اليوم وكارديف سيتي، ستنطلق ابتداء من الساعة الثالثة مساءا، بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف نفس توقيت لندن، الذي يصادف الساعة الرابعة بتوقيت كل من المغرب وتونس، وفي الساعة الخامسة من مساء اليوم، بتوقيت مصر المحلي، ومشاهدة مباراة ليفربول اليوم، بتوقيت مكة المكرمة،سيكون في تمام الساعة السادسة مساءا، وفي السابع من مساء اليوم بتوقيت الإمارات المحلي.

القناة الناقلة التي ستعرض مباراة ليفربول مباشرة اليوم، ضد كارديف سيتي، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي 2، وسيتواجد في التعليق على ماتش ليفربول اليوم، المعلق التونسي رؤوف وخليف.