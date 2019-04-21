الآن نتيجة مباراة ليفربول وكارديف سيتي 21/4/2019 في الدوري الانجليزي واستعادة الصدارة مجدداً

نتيجة مباراة ليفربول وكارديف سيتي اليوم في الدوري الانجليزي لكرة القدم، يستضيف كارديف على ملعبه الذي يتسع إلى 33 ألف متفرج نظيره ليفربول وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثون من البطولة الانجليزية، مواجهة القمة والهبوط، حيث سيسعى كل فريق إلى تحقيق الانتصار من أجل الهدف المنشود من الموسم الكروي الحالي، وسوف نرصد نتيجة مباراة ليفربول ضد كارديف سيتي.

لقاء لا يقبل القسمة على اثنين بالنسبة للفريقين، فلابد من الحصول على الثلاث نقاط لاستعادة الصدارة بالنسبة للفريق الأحمر، ومحاولة الهروب من منطقة الهبوط بالنسبة لأصحاب الأرض، تابعوا نتيجة مباراة ليفربول وكارديف.

نتيجة مباراة ليفربول وكارديف الان

تعد مباراة ليفربول وكارديف سيتي محط اهتمام وترقب العديد من عشاق الساحرة المستديرة، يتمنى ليفربول تقديم مباراة قوية من أجل مواصلة المشوار نحو التتويج باللقب الغائب عن خزائن النادي منذ سنوات كثيرة.

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تُلعب المباراة اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، السادسة مساءا بتوقيت الرياض، الثالثة بتوقيت غرينتش، وستكون منقولة من خلال قناة bein sport hd2 بتعليق المعلق التونسي الشهير رؤوف خليف.

وسيدفع يورجن كلوب بالتشكيلة المثالية المكونة من الثلاثي الهجومي الخطير بقيادة النجم صلاح، نتيجة ماتش ليفربول وكارديف سيتي سيكون داخل المقال كما تعودتم.

تشكيلة ليفربول الأساسية جاءت كالتالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر، خط الدفاع: الكسندر ارنولد – جويل ماتيب – فان دايك – روبرتسون، خط الوسط: فينالدوم – هندرسون – نابي كيتا، وفي الهجوم: محمد صلاح- ساديو ماني- فيرمينو.