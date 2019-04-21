ملخص نتيجة مباراة ليفربول وكارديف اليوم في الجولة 35 وصلاح يساهم في الانتصار

ملخص نتيجة مباراة ليفربول وكارديف سيتي اليوم 21-4-2019 في البريميرليج، تترقب كافة الجماهير العربية والمصرية بشكل خاص مباراة ليفربول وكارديف في إطار لقاءات الأسبوع الخامس والثلاثون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، لقاء هام بشكل كبير في تحديد بطل البريميرليج خاصةً بعد فوز مان سيتي على توتنهام بالأمس والتربع على صدارة الترتيب، ونعرض لكم نتيجة مباراة ليفربول ضد كاريف الان.

يبدأ موعد مباراة ليفربول وكارديف على استاد الأخير في السادسة مساءاً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر، وستقوم قناة بي إن سبورت اتش دي 2 بنقل المواجهة الحاسمة بالاستوديو التحليلي المميز، وإذا تمكن الريدز من تحقيق الفوز في مباراة اليوم فإنه سيتصدر جدول الدوري الانجليزي مجدداً، تابعوا نتيجة مباراة ليفربول وكارديف اليوم.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين على ملعب الانفيلد قد انتهت فوز الأحمر برباعية مقابل هدف، تناوب على تسجيلها كلاً من محمد صلاح وساديو ماني هدفين وشاكيري، حيث يأمل أبناء المدير الفني يورغن كلوب في استغلال الحالة السيئة التي يمر بها اصحاب الارض منذ انطلاقة الموسم المحلي وحصد نقاط المباراة الثلاث.

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نتيجة ليفربول وكارديف، يتصدر مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 86 نقطة من 34 مباراة، فيما يأتي ليفربول بالمركز الثاني بعدما جمع 85 نقطة بنفس عدد المباريات، ومتبقي لكل فريق أربع جولات قبل النهاية.

نتيجة مباراة ليفربول وكارديف اليوم

نتيجة مباراة ليفربول وكارديف، ليفربول وكارديف سيتي، نتيجة مباراة ليفربول.

التشكيلة الرسمية لليفربول أمام كارديف هي: أليسون بيكر – الكسندر ارنولد – جويل ماتيب – فان دايك – روبرتسون – فينالدوم- هندرسون- نابي كيتا- محمد صلاح- ساديو ماني- روبيرتو فيرمينو.

ويشارك النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي للمباراة لقيادة فريقه نحو الانتصار على الخصم العنيد على ملعبه ووسط جماهيره.