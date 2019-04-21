ليفربول يُحقق الفوز بثنائية على كارديف سيتي في الجولة 35 من البريميرليج وصلاح يحصل على ضربة جزاء

يستعد زملاء صلاح لموقعة كارديف سيتي اليوم في الأسبوع 35 من الدوري الإنجليزي حيث يسعى كلوب للفوز في اللقاء لمواصلة المنافسة على الدوري بينه وبين السيتي، وتُعد مباراة اليوم من المباريات السهلة بالنسبة للريدز خاصة بعد أن فاز برباعية في مباراة الذهاب عن طريق صلاح وماني وشاكيري مقابل هدف وحيد لكارديف.

مباراة ليفربول وكارديف سيتي

لم يسبق لفريق كارديف سيتي الفوز على الريدز أو التعادل في المواجهات التي جمعت بينهما بينما فاز ليفربول عليهم في 5 مباريات كان آخرها مباراة الدوري الأول من الدوري، ويلعب الفريق اليوم في تمام الساعة الثالثة بتوقيت جرينتش والخامسة بتوقيت مصر على قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق رؤوف خليف.

نتيجة مباراة ليفربول وكارديف سيتي

يحرص ليفربول على الفوز في كل مباراة يلعبها في الدوري مما جعله يفوز في المباريات الخمسة الأخيرة، وقد أكد كلوب في تصريحات صحفية أنه لا يُفكر في مباراة فريقه أمام برشلونة لأن لديه مباراتين في الدوري أولاً، كما أكد على أن فريقه بحالة جيدة ولا يُعاني من الإرهاق كما أُشيع من قبل.