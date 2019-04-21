الآن: نتيجة مباراة ليفربول وكارديف سيتي اليوم وميلنر يؤمن الصدارة بركلة جزاء من محمد صلاح

يعود اليوم الأحد فريق ليفربول لمنافسات البريميرليج في الجولة 35 حين يحل ضيفا على فريق كارديف في مباراة لابد أن تنتهي نتيجتها بفوز الريدز طبقا لما يأمله مشجعوه لمواصلة الصراع الدائر حول صدارة جدول الترتيب بين فريقهم ومانشستر سيتي الذي استطاع استعادة الصدارة حين نجح في التغلب أمس على توتنهام بهدف نظيف.

مباراة ليفربول وكارديف سيتي

تنطلق مباراة اليوم في تمام الثالثة عصراً بتوقيت جرينتش والخامسة بتوقيت القاهرة حيث سيتم نقلها عبر قناة beIN Sports HD2 المخصصة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان ليفربول استطاع الفوز في الجولة الماضية على ملعبه أمام تشيلسي بهدفين نظيفين برأسية ساديو ماني وقذيفة المصري محمد صلاح في الشوط الثاني.

ليفربول وكارديف سيتي

وكان ليفربول قد خاض مباراة العودة في ربع نهائي بطولة دوري ابطال أوروبا الأربعاء الماضي حين استطاع اقصاء بورتو بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف واحد في مجموع المبارتين ليضرب موعداً منتظراً مع برشلونة في نصف النهائي حيث يقام لقاء الذهاب في مدينة برشلونة أما مباراة العودة فستكون في الأنفيلد.

نتيجة ليفربول وكارديف سيتي اليوم

وعن ترشح لاعبين من فريق ليفربول لجائزة أفضل لاعب بالموسم لرابطة اللاعبين المحترفين الانجليزية وهما ساديو ماني وفيرجل فان دايك، تحدث كلوب مدرب الريدز عن استحقاق المدافع الهولندي فان دايك للجائزة مؤكدا أنه سيشعر بخيبة كبيرة إذا لم يفز بها بعد تقديمه لموسم رائع مثل محمد صلاح الذي فاز بها العام السابق.

ويحتل فريق كارديف الآن المركز الثامن عشر في جدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن برايتون ويسعى للخروج من منطقة الهبوط والحفاظ على آمال البقاء في البريميرليج، وتحدث مدربه “نيل وارنوك” عن تخوفه أن يتلقى هزيمة ثقيلة من الريدز تؤثر على مشوار الفريق.

تشكيل ليفربول الرسمي للمباراة: في حراسة المرمى أليسون وأمامه رباعي دفاع من اليسار لليمين روبرتسون، فان دايك، ماتيب وأرنولد وثلاثي خط الوسط هندرسون القائد، فينالدوم، كيتا، بالاضافة للثلاثي الناري صلاح على الجهة اليمنى وماني على اليسار وفيرمينو في المنتصف.

نزول اللاعبين الآن وانطلاقة أحداث الشوط الأول والدقيقة الثالثة وهدف لصالح ليفربول ولكن الحكم المساعد يعلن عن تسلل واضح من البداية على فيرمينو

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الدقيقة 14: كرة خطيرة جدا من كارديف سيتي باتجاه هواليت وتسديدة ولكن الدفاع ينقذ في آخر لحظة والكرة تخرج للركنية وسط صيحات من الجماهير

الدقيقة 30: مرور نصف ساعة من المباراة وفيرمينو يهدر هدف مؤكد من انفراد بعد تمريرة ماني، وصلاح يهدر هدف أيضا بعد هذه الهجمة

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي وليفربول مُطالب بالتركيز لانهاء الهجمات

الدقيقة 57: فينالدوم يسجل الهدف الأول للريدز ويريح أعصاب جماهيره والمباراة تشتعل الآن، وفي الدقيقة 64، كارديف يهدر هدف التعادل بطريقة غريبة

الدقيقة 80: محمد صلاح يتحصل على ركلة جزاء صحيحة وميلنر يسجلها وبتقدم الليفر بهدفين نظيفين

نهاية المباراة بفوز ليفربول بهدفين ويعود للصدارة مرة أخرى