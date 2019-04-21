بنزيما يقود الريال للفوز على أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الجولة 33 من الليجا

يحل اتلتيك بلباو ضيفاً على ريال مدريد خلال مواجهات الأسبوع 33 من الدوري الإسباني، وقد بدأ الريال في تحقيق نتائج جيدة خلال الفترة القصيرة منذ تولي زيدان مسئولية تدريب الفريق لكن ليس هناك أمل في المنافسة على الدوري بعد أن اقترب البارسا من تحقيقه خاصة بعد فوزه على سوسيداد بالأمس.

مباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو

يستعد حفيظ دراجي للتعليق على مباراة الريال وبلباو الساعة الرابعة وخمسة عشر دقيقة بتوقيت القاهرة والثانية والربع بتوقيت غرينتش على قناة beIN سبورت 3، ويبدأ الأستوديو التحليلي الخاص بالمباراة قبل انطلاقها بحوالي نصف ساعة على الأكثر، ومن الجدير ذكره أن الريال قد فاز على اتلتيك بلباو في 35 لقاء وتعادل معه خلال 10 مباريات وخسر في 10 مباريات أخرى، ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد من النقاط قدره 61 نقطة؛ بينما يحتل بلباو المركز السابع من الترتيب برصيد 46 نقطة.