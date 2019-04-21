الريال يسحق اتلتيك بلباو بثلاثة أهداف بتوقيع كريم بنزيما

يستعد زيدان لمواجهة نارية بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الجولة 33 من الليجا، ويبحث الريال عن الفوز في مباراة اليوم خاصة وأنه تعادل في مباراة الذهاب بهدف لهدف سجل للريال ايسكو بينما سجل لأتلتيك بلباو إيكار مونياين في الدقيقة 32 من الشوط الأول، وينتظر عشاق الريال مباراة الفريق في الرابعة والربع بتوقيت القاهرة والخامسة والربع بتوقيت السعودية والثانية والربع بتوقيت جرينتش على قناة bein sports HD 3 ويُعلق على اللقاء حفيظ دراجي بتعليقه الرائع والحماسي.
نتيجة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو
لا شك أن ريال مدريد تغير بعد عودة زيدان إذ عاني مدريد من سوء النتائج التي أقصته من دوري الأبطال وأضاعت المنافسة على لقب الدوري خاصة وأن البارسا يقترب من حسم اللقب بعد الفوز بالأمس إذ تبقى له الفوز في مباراتين فقط للفوز بالدوري.
- الدقيقة 8: أسينسيو يلعب كرة عرضية بعد استلام مُوفق من جانب مارسيلو ولكن الحارس يمسك الكرة بقوة ويحفظ المرمى من الأهداف.
- الدقيقة 20: استحواذ كامل لصالح ريال مدريد وتمريرات في وسط الملعب خاصة بين أقدام لاعبي الملكي
- الدقيقة 36: هجمة لصالح اتلتيك بلباو ولكن مارسيلو يتدخل ويقطع الكرة ويبدأ هجمة لصالح نادي ريال مدريد
- انطلاق الشوط الثاني من المباراة
- الدقيقة 47: كريم بنزيما يُحرز الهدف الأول لريال مدريد في شباك كارديف
- الدقيقة 76: كريم بنزيما يتألق ويُسجل الهدف الثاني للمكي لتُصبح النتيجة 2-0
- الدقيقة 91: بنزيما يُؤكد فوز الريال بهدف ثالث ويُنهي اللقاء بثلاثية نظيفة للريال