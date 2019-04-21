الريال يسحق اتلتيك بلباو بثلاثة أهداف بتوقيع كريم بنزيما

يستعد زيدان لمواجهة نارية بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الجولة 33 من الليجا، ويبحث الريال عن الفوز في مباراة اليوم خاصة وأنه تعادل في مباراة الذهاب بهدف لهدف سجل للريال ايسكو بينما سجل لأتلتيك بلباو إيكار مونياين في الدقيقة 32 من الشوط الأول، وينتظر عشاق الريال مباراة الفريق في الرابعة والربع بتوقيت القاهرة والخامسة والربع بتوقيت السعودية والثانية والربع بتوقيت جرينتش على قناة bein sports HD 3 ويُعلق على اللقاء حفيظ دراجي بتعليقه الرائع والحماسي.

نتيجة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو

لا شك أن ريال مدريد تغير بعد عودة زيدان إذ عاني مدريد من سوء النتائج التي أقصته من دوري الأبطال وأضاعت المنافسة على لقب الدوري خاصة وأن البارسا يقترب من حسم اللقب بعد الفوز بالأمس إذ تبقى له الفوز في مباراتين فقط للفوز بالدوري.