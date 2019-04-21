نتيجة وملخص مباراة ليفربول وكارديف سيتى

يبحث الكثير الآن عن مباراة ليفربول وكارديف سيتي، تلك المباراة التى ستحسم لليفربول لقب الدوري فى إطار منافسات الجولة الـ35 من الدوري الانجليزي الممتاز، ولذلك ينتظرها الملايين فى كل بقاع الكرة الأرضية من مشجعي نادى ليفربول.
ونوضح لكم خلال هذا المقال تفاصيل المباراة ونتيجتها، فتابعونا.
مباراة ليفربول وكارديف سيتي
يواجه نادي ليفربول نظيره كارديف سيتي فى مباراة هامة خاصة لنادى ليفربول لأن هذه المباراة ستحدد مصيره فى الفوز بلقب البريمليج، ونوضح لكم بطاقة تفصيليلة للمباراة كالتالي:
|المباراة
|التوقيت
|الملعب
|القنوات الناقلة
|ليفربول وكارديف سيتي
|5:00 م بتوقيت مصر
6:00م بتوقيت السعودية
|ملعب كارديف
|قناة بي ان سبورت 2
متابعة مباراة ليفربول وكارديف
- فى الدقيقة 16 ومازال التعادل السلبى هو سيد الموقف.
- هناك استحواذ كلى لنادى ليفربول وسيطرة على منتصف الملعب.
- يهاجم ليفربول وبقوة للحصول على الفوز بالمباراة وال 3 نقاط لكى يضمن تتويجه بدرع الدورى الإنجليزى الممتاز.
- إلى الآن سدد ليفربول تسديدتين على مرمى كارديف ولكن بلا أى خطورة.
- يستحوذ نادى ليفربول على المباراة بنسبة 80 % وهو قريب جداً من إحراز الهدف الأول.
- نحن الآن فى الدقيقة 28 ولم يظهر أى كارت أصفر أو أحمر فى المباراة ومازال التعادل هو سيد الموقف.
- جدير بالذكر ان نادى ليفربول قد فاز فى آخر 5 مباريات لعبها، وينافس فى البرمليج ودورى الأبطال بقوة.
- نحن الآن فى الدقيقة 25 وما زال نجوم ليفربول فى محاولاتهم لإحراز الهدف الأول.
- يحل نادى ليفربول فى المركز الثانى فى الدورى الإنجليزى برصيد 86 نقطة ويحتاج بشدة إلى الفوز بالمباراة.
- ويأتى نادى مان سيتى فى المركز الأول وهو المنافس القوى لليفربول على درع البريمليج ورصيده أيضاً 86 نقطة.
- يأتي نادى كارديف فى المركز 18 برصيد 32 نقطة.
- فى كل المباريات بين نادى ليفربول وكارديق التى لعبوها فى الدورى الممتاز، خسر كارديف وانتصر ليفربول، ويتوقع الكثير فوز ليفربول اليوم والحصول على ال 3 نقاط.
- باقى على انتهاء الشوط الأول 5 دقائق ولم ينجح أى من الفريقين فى إحراز الهدف الأول ويبقى التعادل السلبى هو سيد الموقف حتى الآن.
- انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى 0-0 بين الفريقين، ونتمنى فى الشوط الثانى أداء أكثر متعة وإحرازاً للأهداف.
- بدأ الشوط الثانى ويسعى فريق ليفربول إلى إحراز الهدف الأول.
- ما زال ليفربول مسيطر على المباراة ومستحوذ بنسبة تفوق ال 70 %.
- أحرز نادى ليفربول الهدف الاول له لتصبح النتيجة 1-0.
- أحرز ليفربول هدفه الثانى لتكون المهمة صعبى على نادى كارديف للعودة إلى المباراة مرة أخرى وتصبح النتيجة 2-0.