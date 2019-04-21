نتيجة وملخص مباراة ليفربول وكارديف سيتى

يبحث الكثير الآن عن مباراة ليفربول وكارديف سيتي، تلك المباراة التى ستحسم لليفربول لقب الدوري فى إطار منافسات الجولة الـ35 من الدوري الانجليزي الممتاز، ولذلك ينتظرها الملايين فى كل بقاع الكرة الأرضية من مشجعي نادى ليفربول.

ونوضح لكم خلال هذا المقال تفاصيل المباراة ونتيجتها، فتابعونا.

مباراة ليفربول وكارديف سيتي

يواجه نادي ليفربول نظيره كارديف سيتي فى مباراة هامة خاصة لنادى ليفربول لأن هذه المباراة ستحدد مصيره فى الفوز بلقب البريمليج، ونوضح لكم بطاقة تفصيليلة للمباراة كالتالي:

المباراة التوقيت الملعب القنوات الناقلة ليفربول وكارديف سيتي 5:00 م بتوقيت مصر 6:00م بتوقيت السعودية ملعب كارديف قناة بي ان سبورت 2

متابعة مباراة ليفربول وكارديف