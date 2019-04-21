ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو في الدوري الاسباني وهاتريك بنزيما

قاد المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما فريقه ريال مدريد لفوز كبير على ضيفه أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف دون رد، وذلك في المبرااة التي اقيمت بين الفريقين عصر اليوم على ملعب سنتياغو برنابيو في الجولة الثالثة والثلاثون من الليغا الإسبانية.

وسجل أهداف الريال الثلاثة في مرمى أتلتيك بلباو النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي نجح في تسجيل هاتريك في مباراة اليوم ضد بلباو جلها في الشوط الثاني في الدقائق 47 و76 و90 من عمر اللقاء ليرتفع رصيده من الأهداف إلى 20 هدف كثالث ترتيب هدافي الدوري الإسباني خلف ميسي وسواريز صاحب نفس الرصيد.

وبهذا الفوز الكبير لريال مدريد صعد الفريق إلى النقطة 64 في جدول الترتيب خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، في حين خسر بلباو ثلاث نقاط ثمينة في منافسته على الصعود لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.