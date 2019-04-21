التجديد_لجروس_مطلب_جماهيري...هشتاج يتصدر تويتر

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كتب- محمد بشاري
تصدر هشتاج #التجديد_لجروس_مطلب_جماهيري موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ،والذي دُشن من قبل مشجعي القلعة البيضاء من أجل المطالبة بضرورة بقاء المدرب السويسري بين صفوف فريق الزمالك الذي سيخوض خلال الفترة المقبلة مباريات هامة ومصيرية سواء في الدوري أو الكونفدرالية الإفريقية.
واحتل الهاشتاج المركز الأولى على ترند مصر وتفاعل معه العديد من مشجعى القلعة البيضاء الذين أكدوا على أن المدير الفنى السويسرى استطاع أن يقدم مستويات ممتازة مع الفريق الأول لكرة القدم، واستطاع تصدر ترتيب جدول الدوري الممتاز منذ بداية الموسم، بجانب فوزه على فريق الهلال السعودى في بطولة كأس السوبر المصري السعودي.
الجدير بالذكر أن الموقع الرسمى لنادى الزمالك قام بنشر خبر تعيين خالد جلال الأسبوع الماضي فى منصب المدرب العام للفريق بالجهاز الفنى مع جروس، ثم تم حذف الخبر سريعًا، وذلك عقب فوز الفريق على حسنية أغادير بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما أمس الأحد فى ربع نهائى الكونفدرالية.
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