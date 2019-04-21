كتب - محمد همام:
قاد محمد صلاح نجم ليفربول فريقه لفوز ثمين على كارديف سيتي بهدفين دون رد في المباراة التي جاءت ضمن الأسبوع الـ35 من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".
هدفي ليفربول أحرزهما فينالدوم وجيمس ميلنر من ضربة جزاء ليستعيد الريدز صدارة الدوري برصيد 88 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام مانشستر يونايتد والتي من المقرر أن تقام مساء الأربعاء.
في المقابل، توقف رصيد كارديف سيتي عند المركز الثامن عشر برصيد 31 نقطة.
تشكيل ليفربول: أليسون - أرنولد - ماتيب - فان دايك - فينالدوم - كيتا - هندرسون - صلاح - ماني -...
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. صلاح يقود ليفربول لاستعادة صدارة بريميرليج بهدفين أمام كارديف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.