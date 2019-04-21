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بالفيديو.. صلاح يقود ليفربول لاستعادة صدارة بريميرليج بهدفين أمام كارديف

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كتب - محمد همام:

قاد محمد صلاح نجم فريقه لفوز ثمين على كارديف سيتي بهدفين دون رد في المباراة التي جاءت ضمن الأسبوع الـ35 من مسابقة "بريميرليج".

هدفي ليفربول أحرزهما فينالدوم وجيمس ميلنر من ضربة جزاء ليستعيد الريدز صدارة الدوري برصيد 88 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام مانشستر يونايتد والتي من المقرر أن تقام مساء الأربعاء.

في المقابل، توقف رصيد كارديف سيتي عند المركز الثامن عشر برصيد 31 نقطة.

تشكيل ليفربول: أليسون - أرنولد - ماتيب - فان دايك - فينالدوم - كيتا - هندرسون - صلاح - ماني -...

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