كلوب: ركلة جزاء صلاح صحيحة.. وسأشاهد ديربي مانشستر لكن مباراة الجمعة أهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الانجليزي بأن ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح لاعبه محمد صلاح صحيحة تمامًا، موضحًا أنه سيشاهد ديربي مانشستر الأربعاء المقبل، لكن تركيزه الأساسي سيكون على مباراة الجمعة أمام هدرسفيلد.

وقال كلوب في تصريحاته لقناة "بي ان سبورتس" الفضائية عقب الفوز على كارديف سيتي: "ركلة جزاء صحيحة بدون أدنى شك، المدافع لا يجب أن يتعامل بيده مع المهاجم."

وتحدث عن مواجهة مانشستر سيتي أمام جاره مان يونايتد الأربعاء المقبل: "بالطبع سأشاهد المباراة، ستكون هناك كرة قدم جيدة في تلك المباراة ولن أكون مشغولًا بأمر آخر في هذا اليوم."

Advertisements

وتابع: "لكن في كل الأحوال الأهم بالنسبة لي سيكون لقاء الجمعة المقبلة أمام هدرسفيلد في الدوري."

ويحتاج ليفربول إلى مساعدة عدوه اللدود مانشستر يونايتد خلال اللقاء مع الجار مان سيتي إذا كان يرغب في الحفاظ على صدارة الدوري الانجليزي.

ويمتلك مانشستر سيتي 86 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، وبفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر، وعندما يواجه مانشستر يونايتد سيتساوي في عدد المباريات مع الريدز.