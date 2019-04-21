رياضة | مارسيلو يرد على أنباء رحيله عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارسيلو يرد على أنباء رحيله عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر نادي ريال مدريد، عن شائعات رحيله عن الملكي في الصيف المقبل بعد الموسم الكارثي للفريق عقب خروج كريستيانو رونالدو.

وفاز ريال مدريد على أتلتيك بلباو بثلاثية نظيفة مساء اليوم الأحد في الدوري الاسباني ليرفع الميرينجي رصيده للنقطة 64 في المركز الثالث بالجدول.

وقال مارسيلو عقب نهاية المباراة: "عدم المنافسة على أي شيء هو أمر مُعقد، جميعاً نعلم جودة بنزيمة سواء كان يُسجل الأهداف أو لا، هو أحد قادة هذا الفريق".

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وتابع: "هل أريد أن ينتهي الموسم؟ يجب أن نتعب من أجل هذا القميص ونتركه في الأعلى، لقد كان موسم سيء للغاية لكن يجب أن نقدم كل شيء لهذا الشعار".

وأضاف: "أنا أقوم بالتركيز على الفريق، كل شيء حدث في الماضي لا يؤثر عَلَي، سواء كنت ألعب أو لا، دائماً ما كنت مع زملائي، الجميع يعلم سعادتي، والتي أظهرها كل يوم في التدريبات، وأنا ألعب بهذا القميص".

وأكمل: "مستقبلي؟ يُقال الكثير من الأشياء، ولكن ريال مدريد هو منزلي وكل من يعرفني يعلم هذا".