رياضة | التعادل الإيجابي يحسم ديربي الرجاء والوداد المثير بالدوري المغربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل الإيجابي يحسم ديربي الرجاء والوداد المثير بالدوري المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مباراة الرجاء والوداد التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد علي ملعب "مراكش"، في قمة مباريات الجولة 25 من الدوري المغربي.

تقدم وليد الكرتي لفريق الوداد في الدقيقة 13، وتعادل سفيان رحيمي للرجاء في الدقيقة 21، وعاد صلاح الدين السعيدي وسجل الهدف الثاني للوداد بالدقيقة 46 من زمن اللقاء، قبل أن يخطف محسن ياجور هدف التعادل في الدقيقة 72.

بهذا الفوز يواصل فريق الوداد تصدره لترتيب الدوري المغربي برصيد 53 نقطة، بينما وصل الرجاء للنقطة 44 ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة.