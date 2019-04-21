رياضة | 3 مباريات ترسم طريق ليفربول نحو تحقيق البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 مباريات ترسم طريق ليفربول نحو تحقيق البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول من تحقيق فوز شاق على ضيفه فريق نادي كارديف سيتي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي احتضنها ملعب إستاد كارديف سيتي لحساب مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى النقطة 88 اعتلى بهم صدارة ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل فيما تجمد رصيد فريق نادي كارديف سيتي عند النقطة 31 في المركز الثامن عشر وأصبح قاب قوسين أو أدنى من الهبوط.

وبات ليفربول على بعد ثلاث مباريات فقط لإنهاء الدوري وتحديد ما إذا كان سيتوج باللقب أم سيكون لرفقاء بيب جوارديولا رأي آخر وتكمن المباريات المتبقية كالآتي :-

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ليفربول VS هيدرسفيلد تاون يوم الجمعة 26 أبريل على ملعب أنفيلد

نيوكاسل يونايتد VS ليفربول يوم الاحد 5 مايو على ملعب سانت جيمس بارك

ليفربول VS وولفرهامبتون يوم الاحد 12 مايو على ملعب أنفيلد

فهل ينجح ليفربول في تخطي العقبات الثلاثة وإنتظار هدية من منافسي مانشستر سيتي للظفر بالدوري ؟