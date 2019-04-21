رياضة | أرسنال يسقط على ملعبه أمام كريستال بالاس بالثلاثة في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يسقط على ملعبه أمام كريستال بالاس بالثلاثة في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق كريستال بالاس، على منافسه فريق أرسنال، بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل بينتيكي هدف التقدم لكريستال بالاس في الدقيقة 17 من الشوط الأول، بينما تعادل مسعود أوزيل في الدقيقة 46 من بداية الشوط الثاني، قبل أن يعود زاها لإحراز الهدف الثاني، وماكرثر لتسجيل الهدف الثالث، قبل أن يحرز أوباميانج هدف أرسنال الثاني في اللقاء.

ويحل فريق أرسنال في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقاط، بينما يحتل فريق كريستال بالاس في المركز الثاني عشر برصيد 42 نقطة.