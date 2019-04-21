اونلاين | رابط liverpool Won مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر.. يلا شوت ليفربول اليوم بدون تقطيع MoHaMeD SaLaH

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رابط liverpool Won مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر.. يلا شوت ليفربول اليوم بدون تقطيع MoHaMeD SaLaH

يسعى محمد صلاح، نجم منتخب مصر، لقيادة ليفربول لتحقيق الفوز السادس على التوالى للحفاظ على آماله فى حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، عندما يحل ضيفاً على كارديف سيتى فى الخامسة مساء اليوم الأحد على ملعب "كارديف سيتى"، ضمن منافسات الجولة الـ35 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

رابط liverpool Won مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر.. يلا شوت ليفربول اليوم بدون تقطيع MoHaMeD SaLaH

ويدخل ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حجز مقعده فى الدور نصف النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا بعد فوزه على بورتو البرتغالى بنتيجة 4 – 1 فى المباراة التى جمعتهما الأربعاء الماضى على ملعب "الدراجاو" فى "إياب" ربع نهائى المسابقة.

رابط liverpool Won مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر.. يلا شوت ليفربول اليوم بدون تقطيع MoHaMeD SaLaH

ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 85 نقطة، خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، بعدما تغلب أمس على توتنهام بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "الاتحاد"، علماً بأن مانشستر سيتى يمتلك مباراة مؤجلة أمام مانشستر يونايتد والمحدد لها الأربعاء المقبل بملعب "أولد ترافورد".

رابط liverpool Won مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر.. يلا شوت ليفربول اليوم بدون تقطيع MoHaMeD SaLaH

ويتقاسم محمد صلاح صدارة قائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 19 هدفاً مع سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي.

رابط liverpool Won مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر.. يلا شوت ليفربول اليوم بدون تقطيع MoHaMeD SaLaH

وستكون الفرصة سانحة أمام محمد صلاح للانفراد بصدارة قائمة الهدافين حال نجاحه بالتسجيل في مباراة اليوم.

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في ذات الصدد، سيكون محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول على موعد مع إنجاز جديد حال نجاحه في التسجيل بمباراة اليوم.

رابط liverpool Won مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر.. يلا شوت ليفربول اليوم بدون تقطيع MoHaMeD SaLaH

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" أن محمد صلاح يحتاج لتسجيل هدف وحيد ليصبح ثالث لاعب فى تاريخ نادى ليفربول يتمكن من تسجيل 20 هدفاً على الأقل فى موسمين متتاليين بمسابقة الدوري الإنجليزي، بعد روبى فاولر فى موسمى 1994-1995 و1995-1996، والأوروجويانى لويس سواريز فى موسمى 2012-2013 و2013-2014.

يخوض كارديف سيتي مباراته ضد ليفربول في مباراة القمة والقاع وذلك مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مدينة مكة المكرمة والسادسة بتوقيت الإمارات.

ويتواجد نادي ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 85 نقطة وفي حالة فوزه اليوم سوف يستعيد مجدداً الصدارة من مانشستر سيتي الذي يملك في رصيده 86 نقطة.

فيما يأتي نادي كارديف صاحب المركز الثامن عشر وفي رصيده 31 نقطة، وسيحاول عرقلة الريدز على أمل حصد التقاط الثلاث وإنقاذ نفسه من الهبوط.

وستذاع مباراة ليفربول بقيادة نجمه المصري الدولي محمد صلاح مع كارديف في الدوري الانجليزي عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 2 HD بتعليق رؤوف خليف بينما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة المباراة عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي "تغطية مباشرة".