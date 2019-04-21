انت الان تتابع تفاصيل خبر تشكيلة نارية لريال مدريد بالموسم المقبل.. من تضم؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 21 أبريل 2019 06:51 مساءً - يتواصل الحديث حول شكل فريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد في الموسم الكروي الجديد، خاصة بعد خروج "الملكي" خالي الوفاض من الألقاب على الصعيدين المحلي والقاري.

وبعد فشل المدربَين: الإسباني جولين لوبيتيغي والأرجنتيني سانتياغو سولاري، في مواصلة الهيمنة التي فرضها الفريق الملكي تحت إمرة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، استنجد الرئيس فلورنتينو بيريز بـ"زيزو" للعودة مجدداً إلى مقاعد ملعب "سانتياغو برنابيو"، وهو ما وافق عليه الأخير دون تردد.

وفي هذا الإطار، نشر الحساب الرسمي لبرنامج "تيليفوت"، الذي يُبث على قناة TF1 الفرنسية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تشكيلة محتملة للكتيبة المدريدية في حال نجح النادي الملكي في جلب أربعة أسماء كروية من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار البرنامج الرياضي الفرنسي الشهير إلى أن "زيزو" سوف يحتفظ بالحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، إضافة إلى رباعي خط الدفاع، وهنا يدور الحديث حول داني كارفخال ورافائيل فاران، إضافة إلى القائد سيرجيو راموس ونائبه الأول مارسيلو.

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وسيطرأ تغيير على خط الوسط لـ"البلانكو"؛ إذ إنه من المحتمل جلب الثنائي الفرنسي بول بوغبا والبوسني ميراليم بيانيتش من ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي للعب بجوار الكرواتي لوكا مودريتش، أفضل لاعب في العالم لعام 2018.

وينطبق الأمر ذاته على خط الهجوم، حيث سيضمن الفرنسي كريم بنزيما مكاناً في التشكيلة الأساسية، فيما يرافقه الثنائي المصري محمد صلاح والبلجيكي إيدين هازارد من صفوف ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين.

وتعني التشكيلة الجديدة -في حال صحت- غياب الويلزي غاريث بيل ومتوسط الميدان الألماني توني كروس، إضافة إلى البرازيلي كاسيميرو، في إشارة قد يُفهم منها أن وقت هؤلاء الثلاثي مع الريال "قد انتهى".

وكان بيريز وزيدان قد تعهدا بتعزيز صفوف الفريق الأول في الصيف الملكي، على أمل العودة للمنافسة على الألقاب بإسبانيا وأوروبا، خاصة أن رفاق راموس وضعوا يدهم على لقب كأس دوري أبطال أوروبا في النسخ الثلاث الأخيرة، قبل أن يودعوا المسابقة القارية على يد أياكس أمستردام الهولندي من الدور ثمن النهائي.