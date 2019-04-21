انت الان تتابع تفاصيل خبر "العقيد" يخلع عباءة الدوري السعودي لأجل نادٍ قطري والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 21 أبريل 2019 06:51 مساءً - اقترب نادي الدحيل القطري من التعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة قادماً من صفوف أهلي جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، ليكون بذلك أحدث الوجوه الكروية المتألقة في "دوري نجوم QNB".

وذكرت صحيفة "الوطن" القطرية، الأحد، أن السومة المُلقب بـ"العقيد" يُبدي موافقة كبيرة على اللعب في الدوري القطري، في الموسم المقبل، وتحديداً ضمن صفوف الدحيل وصيف "دوري نجوم قطر".

وأضافت الصحيفة القطرية أن السومة يريد وضع حد نهائي لمشواره مع الأهلي السعودي، الذي خرج هذا الموسم بلا ألقاب على المستويين المحلي والعربي، فضلاً عن تراجع حظوظه آسيوياً.

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وأشارت إلى أن السومة سيعزز صفوف الدحيل صيفاً في ظل الرحيل المرتقب لمهاجمه المغربي يوسف العربي، الذي سيرتدي على الأرجح قميص الغرافة القطري لتعويض الإيراني مهدي طارمي.

وشهدت مواقع التواصل والشبكات الاجتماعية ظهور وسم بعنوان "وداعاً عمر السومة"، في إشارة ضمنية إلى قرب رحيل "العقيد" عن الدوري السعودي للمحترفين؛ بسبب أحوال الفريق المتذبذبة وخروجه من الموسم الحالي خالي الوفاض، إلى جانب بعض الأزمات سواء على المستوى الفني أو الإداري.

ولم يتوقع أهلي جدة حين تعاقد مع السومة، قادماً من صفوف القادسية الكويتي، صيف عام 2014، أن يقدم اللاعب أداءً رفيعاً برفقة "الراقي"، ويترك بصمة تهديفية قوية أثارت إعجاب كل من شاهده حتى لو كان من أنصار الأندية المنافسة.

ونجح السومة في تسجيل 16 هدفاً، وصنع 6 أخرى في 22 مباراة لعبها بقميص الأهلي هذا الموسم.