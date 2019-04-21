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باريس سان جيرمان يحرز لقب الدوري الفرنسي للمرة الثامنة أحرز باريس سان جيرمان لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه بعد اكتفاء ليل أقرب ملاحقيه بالتعادل بدون أهداف مع مستضيفه تولوز يوم الأحد. ويملك باريس سان جيرمان 81 نقطة من 32 مباراة متقدما بفارق 16 نقطة على ليل والذي لديه خمس مباريات حتى النهاية.

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