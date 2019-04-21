شكرا لقرائتكم خبر عن «العميد» يظهر بـ«الأبيض» أمام لوكوموتيف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) عقد الاتحاد الآسيوي الاجتماع الفني المصاحب لمواجهة الاتحاد ولوكوموتيف الأوزبكي غداً (الاثنين)، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا. عقد الاتحاد الآسيوي الاجتماع الفني المصاحب لمواجهة الاتحاد ولوكوموتيف الأوزبكي غداً (الاثنين)، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا. ومثل الجانب الاتحادي إداريا سلطان ينبعاوي وفيصل عقيلي، وتقرر أن يرتدي «العميد» القميص الأبيض في المواجهة الآسيوية.



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