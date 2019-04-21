شكرا لقرائتكم خبر عن سييرا: سنؤكد تفوقنا على لوكوموتيف بـ«الصدارة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

أكد مدرب فريق الاتحاد سييرا أن فريقه يتطلع لتأكيد تفوقه على فريق لوكوموتيف الأوزبكي في مواجهة غد (الاثنين)، والمحافظة على صدارة المجموعة الثانية في مسابقة دوري أبطال آسيا، مبيناً أن فريقه سيلعب للفوز ولا غيره، مبدياً ثقته الكبيرة في جميع اللاعبين وقدرتهم على ترجمة الفرص والخروج بنقاط المباراة الثلاث.

وقال سييرا في المؤتمر الصحفي اليوم (الأحد) إن فريقه يلعب المباريات بأسلوب هجومي؛ لأنه يبحث عن الانتصار، والجوانب الدفاعية ستصبح أفضل مع الوقت.

وأشار المدرب الاتحادي إلى أن فرصة فريق لوكوموتيف الأوزبكي في التأهل تتمثل في تفوقه في مبارياته المتبقية، وهذا سيضيف للقاء تنافساً كبيراً.

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وختم «الداهية» سييرا حديثه بقوله: «نملك جماهيرية كبيرة في كل مكان، ونحن فريق كبير لا نخشى اللعب أمام الأندية الجماهيرية على ملاعبها».

من جانبه، أوضح اللاعب خالد السميري أن مبارة لوكوموتيف غداً مهمة بالنسبة لهم، وسيقاتلون للفوز فيها والمحافظة على صدارة المجموعة الآسيوية، موضحاً أن جماهير الاتحاد حضورها مؤثر وغيابها مؤثر، "وتمكنا من الفوز في المباراتين الماضيتين رغم غيابهم، ونتطلع للاحتفال معهم بالتأهل في مباراتنا الأخيرة في دور المجموعات ضمن البطولة الآسيوية بجدة".

ووصف السميري فريق لوكوموتيف بأنه فريق جيد، وقدم مباراة رائعة أمامنا في الجولة الماضية، وتجاوزناه في نهاية الوقت.

وشدد السميري على أنهم تعودوا على اللعب أمام الأندية الجماهيرية وحققوا انتصارات كبيرة خارج أرضهم ولا يخشون وجود الجمهور الأوزبكي.