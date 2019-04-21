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شكرا لقرائتكم كريم شحاته يتبرأ من "بوست" بيع أسهم نادى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كريم شحاته ينفى شائعات بيع أسهم نادي الزمالك
أكد الإعلامى كريم حسن شحاتة إنه لم يتحدث من قريب أو من بعيد عن بيع أسهم من نادى الزمالك لأى مستثمر، وأن كل ما تردد فى هذا الشأن على بعض الصفحات المغرضة كلام وهمى ليس له أى أساس من الصحة.
كريم شحاته ينفى شائعات بيع أسهم نادي الزمالك
أضاف كريم شحاتة أن مهمته فى العمل تهدف للمصداقية والحيادية دائمًا بعيدًا عن الإثارة، والحديث عن بيع أسهم فى نادى الزمالك كلام وهمى لم يقال فى أى وسيلة من وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة، قائلاً: "محدش يصدق أى كلام يقال على لسانى إلا لو كان مسجل فى مقطع فيديو ليُثبت صحته".
كريم شحاته ينفى شائعات بيع أسهم نادي الزمالك
ونشبت أزمة بين كريم حسن شحاتة ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسبب انتقاد الأول لإدارة نادى الزمالك بشأن أزمة محمود عبد المنعم كهربا التى نفتها إدارة النادي بشكل رسمي.
الزمالك يستعد لمواجهة بيراميدز الثلاثاء
ويلتقى نادي الزمالك نظيره بيراميدز فى المباراة المنتظر إقامتها بين الفريقين ضمن مباريات الدوري المصرى الممتاز.
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