كريم شحاته يتبرأ من "بوست" بيع أسهم نادى الزمالك...

جدة - عمرو شويل كريم شحاته ينفى شائعات بيع أسهم نادي الزمالك



أكد الإعلامى كريم حسن شحاتة إنه لم يتحدث من قريب أو من بعيد عن بيع أسهم من نادى الزمالك لأى مستثمر، وأن كل ما تردد فى هذا الشأن على بعض الصفحات المغرضة كلام وهمى ليس له أى أساس من الصحة.

كريم شحاته ينفى شائعات بيع أسهم نادي الزمالك

أضاف كريم شحاتة أن مهمته فى العمل تهدف للمصداقية والحيادية دائمًا بعيدًا عن الإثارة، والحديث عن بيع أسهم فى نادى الزمالك كلام وهمى لم يقال فى أى وسيلة من وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة، قائلاً: "محدش يصدق أى كلام يقال على لسانى إلا لو كان مسجل فى مقطع فيديو ليُثبت صحته".

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