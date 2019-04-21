فونييني يحرز لقب دورة مونتي كارلو على حساب لايوفيتش

اسماء السيد - أحرز الإيطالي فابيو فونييني المصنف 13، لقب دورة مونتي كارلو، ثالث دورات الماسترز للألف نقطة في كرة المضرب، بفوزه في النهائي الأحد على الصربي دوشان لايوفيتش 6-3 و6-4.

وأصبح الإيطالي البالغ من العمر 31 عاما والمصنف 18 عالميا، أول إيطالي يتوج بلقب الدورة المقامة على ملاعب ترابية منذ العام 1968.

وبلغ الإيطالي مباراة اليوم بتحقيقه مفاجأة كبرى في نصف النهائي، اذ فاز على الإسباني رافايل نادال المصنف ثانيا عالميا، وحامل الرقم القياسي في عدد ألقاب مونتي كارلو (11 منها ثلاثة في الأعوام الثلاثة الماضية).

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وهو اللقب الأول للإيطالي في دورات الماسترز، والتاسع في مسيرته، علما بأن ثمانية من هذه الألقاب حققها على الملاعب الترابية.

وقال الإيطالي "لا يمكنني أن أصدق (أنه فاز باللقب)، هذا أمر مذهل".

في المقابل، فشل لايوفيتش (28 عاما ومصنف 48 عالميا)، في تحقيق اللقب الأول في مسيرته، في أول نهائي لدورة ماسترز يخوضه.