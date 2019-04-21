شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو" علاء عبد العال = 18 أسبوعا خدمة فى الدوري بلا فوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 18 أسبوع و 170 يوما، هي المدة التي لم يتذوق فيها فريق الداخلية طعم الفوز، ليخوض المباريات بين التعادل والخسارة، حيث كان الفوز الأخير لأبناء علاء عبد العال بنتيجة 2/1 على حساب طلائع الجيش في المباراة التي جمعت الفريقين بالدور الأول من عمر المسابقة في 2 نوفمبر الماضي في لقاء الأسبوع رقم 12 من عمر الدوري.

في المركز الـ 17 وقبل الأخير فى جدول مسابقة الدوري العام وبرصيد 26 نقطة، يواجه فريق الداخلية شبح الهبوط في موقف حرج على أبناء علاء عبد العال بعد 30 مباراة من عمر المسابقة المحلية .

4 انتصارات فقط حققها الداخلية خلال الموسم الجاري فيما سقط أبناء علاء عبد العال في 12 هزيمة خلال 30 مباراة خاضها الداخلية حتى الآن والتي كان أخرها الخسارة أمام سموحة بهدفين نظيفين.

وسجل لاعبو الداخلية تحت قيادة عبد العال 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 43 هدفاً أخر، ليتسع الفارق إلى 12 هدف بين ما تم إحرازه وتم استقباله .

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أكبر هزيمة تلقاها فريق الداخلية جاءت بنتيجة 3/1، والتي تكررت في مباراتين الأولى أمام بيراميدز في الدور الأول والثانية أمام الأهلي في الدور الثاني .

فيما جاءت انتصارات الفريق الأربعة أمام حرس الحدود بنتيجة 2/1، ثم ثلاثية نظيفة على الاتحاد السكندري، أعقبها فوز الداخلية بهدف نظيف على مصر المقاصة، وأخيراً الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف .