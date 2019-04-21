النجوم يُجمد مستحقات لاعبيه لحين عودة الانتصارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة تجميد المستحقات المالية للاعبيه عقب الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام نادي بتروجت بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما يوم أمس السبت، ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز. Advertisements وعقد مجلس إدارة نادى النجوم اجتماعاً عاجلاً عقب إنتهاء هذه المباراة قرر خلاله تجميد مستحقات اللاعبين لحين عودة الانتصارات والعروض الجيدة مرة أخرى. من المقرر أن يحل الاتحاد السكندري ضيفاً على نادي النجوم يوم الثلاثاء 30 إبريل على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

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