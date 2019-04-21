شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد، 21 أبريل 2019، العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الخطيب يرفض "التغيير" ويقرر بقاء لاسارتي لنهاية الدورى، والإنتاج الحربى يعلن الموافقة على تأجيل مواجهة الزمالك.

رفض محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى الحلول المُقترحة التى تلقاها خلال الفترة الماضية بإجراء تعديلات في الجهاز الفني على خلفية النتائج السلبية التى حققها الفريق في الفترة الماضية، والتى كان أخرها الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف في الدوري ومن قبلها الخروج من بطولة أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

غادر كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، القاهرة صباح اليوم الأحد إلى ألمانيا لإجراء جراحة غضروف الركبة، بعد موافقة النادى الأهلي على سفر اللاعب للعلاج بالخارج.

المسابقات تحدد موعد مباراة الإسماعيلى والاتحاد فى كأس مصر

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استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، على إقامة مباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى فى الخامس من مايو المقبل على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات دور الثمانية بكأس مصر.

أجرى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، جولة تفقدية صباح اليوم فى استاد القاهرة الدولى للوقوف على آخر المستجدات فى عملية التطوير الشاملة بالاستاد استعداداً لانطلاق بطولة امم افريقيا 2019.

يواصل الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، تدريباته اليوم، على ملعب النادى، استعدادا لمواجهة بيراميدز التى ستقام يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، التى يسعى فيها الفريق الأبيض لفك الاشتباك على صدارة الدورى حيث يحتل الفريق المركز الأول حاليا برصيد 60 نقطة وهو نفس رصيد بيراميدز، ولكن يتفوق الزمالك بفارق الأهداف، إلا أن الفريق الأبيض خاض 26 مباراة بينما خاض بيراميدز 28 مباراة، وتُعد الثلاثة نقاط فى هذه المباراة بمثابة فض الاشتباك على صدارة البطولة.

أكد خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أنه لا يوجد مانع لديهم فى تأجيل مباراة الزمالك، المحدد لها 1 مايو المقبل، فى الأسبوع 31 من منافسات بطولة الدورى الممتاز الذى يحتل صدارته الفريق الأبيض حالياً بالتساوى مع بيراميدز فى النقاط حيث لكل فريق 60 نقطة.

استقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك على الدفع بعبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، فى التشكيل الأساسى أمام بيراميدز بعد وصوله للجاهزية البدنية والفنية للمباراة، وذلك على حساب بهاء مجدى الذى شارك أساسيًا فى لقاء الإسماعيلى الماضى، حيث تمت إراحة عبدالله جمعة والاكتفاء بمشاركته فى أخر عشرة دقائق من عمر مباراة الدراويش التى انتهت بفوز الأبيض بثنائية نظيفة حيث سيحرص جروس على عقد جلسة سريعة مع اللاعب، على هامش التدريبات للتأكيد على الأدوار الدفاعية والهجومية فى لقاء بيراميدز القادم.