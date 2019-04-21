مكافآت خاصة فى المصرى للفوز على الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد مجلس إدارة المصرى برئاسة سمير حلبية مكافآت خاصة للاعبى الفريق للفوز على الأهلى فى المباراة المقررة بينهما من الجولة الـ19 باستاد الجيش بالسويس . وقد عقد إيهاب جلال المدير الفنى للفريق جلسة مع اللاعبين طالبهم بضرورة الإستمرار فى الإنتصارات للإبتعاد اكثر بالمركز الرابع خاصة بعد اقتراب المقاولون العرب من الفريق البورسعيدى حيث يحتل المصرى المركز الرابع برصيد 46 نقطة ، بينما يحتل الذئاب المركز الخامس برصيد 43 نقطة .

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