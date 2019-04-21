شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يعيد رامى ربيعة لدفاع الأهلي أمام المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مارتن لاسارتى، المدير الفني للأهلي، على الاستعانة برامى ربيعة فى مباراة المصرى المقبلة بالدورى، ليُشكّل ثنائي خط دفاعى مع ياسر إبراهيم.
ويلعب الأهلي مع المصري الخميس المقبل باستاد الجيش الجديد بالدورى الممتاز.
وينوى لاسارتي الدفاع برامى ربيعة بجوار ياسر إبراهيم فى خط الدفاع مثلما حدث في مباراة الإتحاد السكندري بالجولة السابعة والعشرون للدوري والتى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة.
وظهر ربيعة وياسر إبراهيم بمستوى جيد في لقاء الاتحاد، لذا يدرس لاسارتى بقوة الاستعانة بهذا الثنائى فى مباراة المصرى، وهو ما سيتحدد خلال التدريبات المقبلة.
ولا يشارك ربيعة بشكل مُستمر مع الأهلي إذ يدفع المدير الفنى بالثنائي ياسر إبراهيم مع أيمن أشرف بعد إصابة سعد سمير.
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