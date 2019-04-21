شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يحقق 3 ميداليات ببطولة الدورى العالمى بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق منتخب الكاراتيه 4 ميداليات متنوعة بمنافسات بطولة الورى العالمى للكاراتيه ، الذى يقام بالمغرب . Advertisements وتوج على الصاوى بالميدالية الذهبية بعد التغلب على لاعب تركيا 2/1 ، بينما أحرزت جيانا فاروق الميدالية الفضية ، و رضوى السيد الميدالية الفضية أيضا وتوج عبد الله هشام بالميدالية البرونزية بمنافسات البطولة ، بالتغلب على بطل اليابان 4/1

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