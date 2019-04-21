شكرا لقرائتكم خبر عن هاني يشارك فى مران الأهلى ..ولاسارتي يعالج أزمة أهدار الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى ، فقرة خاصة لإنهاء الهجمة على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الأحد، والمقام على ستاد التتش بمقر الجزيرة، وأشرف لاسارتي على هذه الفقرة والتي حرص خلالها على تدريب لاعبيه بإنهاء الهجمة بشكل صحيح داخل المرمى، في ظل مشكلة الفرص الضائعة التي ظهرت مؤخرا خلال المباريات.

فيما شارك محمد هاني لاعب الفريق في المران الجماعي، بعد تعافيه من الإجهاد العضلي الذي أبعده عن المشاركة فى التريبات الجماعية وخضع لبرنامج تأهيلي قبل ان ينتظم اليوم في المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري يوم الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الاسبوع الـ 19 لبطولة الدوري.