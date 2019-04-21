شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الزمالك لمعركة بيراميدز فى الدفاع الجوى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق الزمالك، بقيادة مديره الفنى السويسرى كريستيان جروس، بكل قوته لمواجهة بيراميدز فى اللقاء الذى سيجمعهما بعد غد، الثلاثاء، ضمن مؤجلات الجولة الـ 26 بالدورى الممتاز على ملعب استاد الدفاع الجوى، فى مباراة تشهد إثارة وندية قوية بين كلا الفريقين اللذين يمتلكان نفس الرصيد بالوصول على النقطة الـ60 وسط رغبة الزمالك فى حصد الثلاث نقاط من أجل مواصلة الصدارة.

ويرصد الخليج 365 أبرز تجهيزات الفريق الأبيض لهذه المعركة فى التقرير التالى:

استقر مجلس إدارة نادى الزمالك على رصد مكافآت استثنائية من أجل تحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات المحلية فى مباراة بيراميدز التى يسعى فيها الفريق الأبيض لمواصلة الاعتلاء على صدارة الدورى.

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استعاد الزمالك القوة الأساسية بعودة محمود عبد المنعم "كهربا" بعد التأكد من جاهزيته من الناحية الطبية بعد إصابته مؤخرا بشد فى عضلة البطن، إلى جانب عودة التونسى الدولى حمدى النقاز من الإيقاف الذى تسبب فى استبعاده عن مباراة الإسماعيلى الأخيرة والتى فاز بها الفريق الأبيض بثنائية، بالإضافة أيضا إلى استعادة نجم خط الدفاع محمود حمدى "الونش".

كما حرص السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزملك، على عقد جلسة تحفيزيه مع لاعبيه من أجل التحدث حول أهمية مواجهة بيراميدز، وتخلل الاجتماع لقطة طريفة فى نهاية حديثه مع النجوم بقوله بصوت مرتفع باللغة العربية، "الدورى للزمالك.. الزمالك دورى"، قبل أن يستكمل حديثه، "أنتم الأفضل، أثق فيكم".