شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يدرس وادى دجلة لاستعادة الانتصارات الغائبة فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البلجيكى سيدومير يانيفسكى فى دراسة فريق وادى دجلة، من خلال التسجيلات للوقوف على نقاط القوة والضعف لديه.

ويحل الدراويش ضيفا على الفريق الدجلاوى يوم الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الــ30 بمسابقة الدورى المحلى.

وحذر جهاز الدراويش لاعبيه من تكرار سيناريو لقاء الدور الأول الذى شهد تعرض الفريق للخسارة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف لحساب الجولة الــ13 بالمسابقة.

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وتقرر أن يظهر الإسماعيلى بقميصه البديل باللون الأبيض فى مواجهة وادى دجلة المقرر لها الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الــ30 بمسابقة الدورى المحلى.

ويتطلع الدراويش لاستعادة مسيرة الانتصارات الغائبة،سعيا للتقدم تدريجيا بجدول الترتيب واحتلال مركز جيد هذا الموسم.

يذكر أن الإسماعيلى يحتل المركز الــ7 برصيد 37 نقطة ويقبع دجلة فى المركز الــ14 برصيد 31 نقطة.