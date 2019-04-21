شكرا لقرائتكم الأهلى ضد المصرى.. لاسارتى يحذر لاعبيه من خسارة جديدة فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد المصري، عقد مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى محاضرة مع لاعبيه قبل انطلاق المران الجماعى اليوم الأحد، والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

الأهلي ضد المصري.. لاسارتى يحفز اللاعبين للفوز

الأهلي ضد المصري، وحرص سارتى خلال هذه المحاضرة على الحديث مع لاعبيه حول أهمية المباراة المقبلة أمام المصرى البورسعيدى، وضرورة تحقيق الفوز فيها للعودة لسكة الانتصارات، فيما رزق أحمد فتحى لاعب الفريق بمولدته الثالثة وأطلق عليها اسم فاطمة، وقام لاعبو الفريق والجهاز الفنى وأصدقاء اللاعب بتهنئته بمولدته الجديد.

الأهلي ضد المصري.. مواجهة مهمة للأحمر

الأهلي ضد المصري، ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى البورسعيدى يوم الخميس المقبل على ستاد السويس فى مباراة مؤجلة من الجوبة التاسعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

الأهلى ضد المصري.. إكرامى وعاشور يغيبان عن التدريبات

الأهلي ضد المصري، وغاب الثنائى شريف اكرامى حارس مرمى الأهلى وحسام عاشور لاعب وسط الفريق عن المران الجماعى لفريقها المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة.

ويعانى حسام عاشور من آلام فى الحوض، فيما عقد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق جلسة مع خالد محمود طبيب الفريق الأحمر للاطمئنان على الحالة الطبية للحارس الدولى ومدى جاهزيته للمشاركة فى التدريبات الجماعية.



عاشور

الأهلى ضد المصرى..لاسارتى يستعين بربيعة فى الدفاع

الأهلى ضد المصرى ، كما استقر مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى، على الاستعانة برامى ربيعة فى مباراة المصرى المقبلة بالدورى ليُشكّل ثنائى خط دفاعى مع ياسر إبراهيم.

الأهلى ضد المصرى..ربيعة وياسر إبراهيم دفاع الأحمر

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الأهلى ضد المصرى ، وينوى لاسارتى الدفاع برامى ربيعة بجوار ياسر إبراهيم فى خط الدفاع مثلما حدث فى مباراة الإتحاد السكندرى بالجولة السابعة والعشرون للدورى، والتى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة، ويلعب الأهلى مع المصرى الخميس المقبل باستاد الجيش الجديد بالدورى الممتاز.



الاهلي

الأهلى ضد المصرى، وظهر ربيعة وياسر إبراهيم بمستوى جيد فى لقاء الإتحاد لذا يدرس لاسارتى بقوة الاستعانة بهذا الثنائى فى مباراة المصرى وهو ما سيتحدد خلال التدريبات المقبلة، ولا يشارك ربيعة بشكل مُستمر مع الأهلى إذ يدفع المدير الفنى بالثنائى ياسر إبراهيم مع ايمن أشرف بعد إصابة سعد سمير.

رامى ربيعة

الأهلى ضد المصرى..لاسارتى فى جلسة مع طبيب الفريق

الأهلى ضد المصرى ، وكذلك فقد حرص مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي على عقد جلسة مع خالد محمود طبيب الفريق؛ من أجل الاطمئنان على كافة البرامج التأهيلية الخاصة بمصابي الفريق؛ للوقوف علي حالة كل لاعب، وتحديد موعد مبدئي لعودته بشكل سليم للتدريبات الجماعية وإعلان جاهزيته طبيا.

الأهلى ضد المصرى..7 مصابين فى قائمة الاهلي

الأهلى ضد المصرى ، ونقل طبيب الفريق كافة التطورات الخاصة بحالة كل لاعب، وسير برنامجه التأهيلي بشكل جيد لتجهيزه للمرحلة المقبلة، ووضعه تحت تصرف الجهاز الفني، وتضم قائمة المصابين كلا من إسلام محارب وعمرو جمال ورمضان صبحي وصلاح محسن وسعد سمير ووليد سليمان وكريم نيدفيد.

الأهلى ضد المصرى ، ويستعد الأهلي لمباراة المصري المقرر لها الخميس المقبل في الدوري الممتاز، ويحتل المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الزمالك وبيراميدز ثنائي الصدارة.