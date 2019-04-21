شكرا لقرائتكم فتح باب التطوع للراغبين في تنظيم أمم إفريقيا مصر 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المتطوعين ومرافقى الفرق باللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019، عن فتح باب التقدم أمام الشباب الراغبين فى التطوع فى تنظيم البطولة.

وأطلقت اللجنة استمارة التقدم عبر الموقع الإلكترونى الرسمى للبطولة صباح اليوم الأحد الموافق 21 إبريل الجارى، ويستمر باب التقدم مفتوحاً أمام الشباب حتى يوم الجمعة المقبل الموافق 26 إبريل 2019.

واشترطت لجنة المتطوعين ومرافقى الفرق أن يتراوح أعمار المتقدمين ما بين المرحلة الجامعية وحتى 35 عاماً، وإجادة إحدى اللغات الأجنبية التى تتحدث بها المنتخبات الأفريقية المشاركة فى البطولة والتى تنقسم إلى اللغات "الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية"، إضافة إلى التمتع بخبرات سابقة فى مجال التنظيم والأحداث والبطولات الرياضية.

Advertisements

وكشفت الدكتورة جهاد عامر مساعد رئيس اللجنة المنظمة ورئيس لجنة المتطوعين ومرافقى الفرق، بأنه سيعقب مرحلة التقدم الإلكترونى للتطوع بالبطولة، عقد مقابلات شخصية مع الشباب المتقدمين لاختيار العناصر منهم والذين سيخضعون لدورات تدريبية متخصصة لصقل مهاراتهم وإعدادهم بالصورة الواجبة لتأدية المهام التى سيتم تكليفهم بها على أكمل وجه.

ويمكن للشباب الراغبين التطوع فى تنظيم البطولة الدخول على الرابط التالى وتسجيل البيانات المطلوبة: ‏www.egypt2019.eg