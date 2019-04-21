شكرا لقرائتكم 3 دوافع تحفز الزمالك قبل موقعة بيراميدز فى الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ الجهاز الفنى للزمالك بقيادة مديره الفنى السويسرى كريستيان جروس، فى إعداد عدته وتجهيز القوة الضاربة قبل مواجهة بيراميدز فى اللقاء، الذى سيجمعهما بعد غدا الثلاثاء فى إطار مؤجلات الجولة الـ 26 بالدورى الممتاز على ملعب استاد الدفاع الجوى، فى مباراة تشهد إثارة وندية قوية بين كلا الفريقين، اللذان يمتلكان نفس الرصيد بالوصول على النقطة الـ60 وسط رغبة الزمالك فى حصد الثلاث نقاط من أجل مواصلة الصدارة.

ويرصد "الخليج 365" أبرز تجهيزات الفريق الأبيض لهذه المعركة فى التقرير التالى:

رصد مكافآت استثنائية

استقر مجلس إدارة نادى الزمالك، على رصد مكافآت استثنائية من أجل تحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات المحلية، وذلك فى مباراة بيراميدز التى يسعى فيها الفريق الأبيض إلى مواصلة الاعتلاء على صدارة الدورى.

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استعادة الأساسيين

كما أن فريق الزمالك استعاد القوة الأساسية بعودة محمود عبد المنعم "كهربا" بعد التأكد من جاهزيته من الناحية الطبية بعد إصابته مؤخرا بشد فى عضلة البطن إلى جانب عودة التونسى الدولى حمدى النقاز من الإيقاف، الذى تسبب فى استبعاده عن مباراة الإسماعيلى الأخيرة، والتى شهدت فوز الفريق الأبيض بالإضافة إلى استعادة أيضا نجم خط الدفاع محمود حمدى "الونش ".

تحفيز اللاعبين نفسياً

كما حرص السويسرى كريستيان جروس، على عقد جلسة تحفيزية مع لاعبيه، وذلك من أجل التحدث حول أهمية مواجهة بيراميدز وتخلل الاجتماع لقطة طريفة فى نهاية حديثه مع النجوم بقوله بصوت مرتفع باللغة العربية: "الدورى للزمالك.. الزمالك دورى” قبل أن يستكمل حديثه: "أنتم الأفضل، أثق فيكم".