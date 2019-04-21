رامى ربيعة يقود دفاع الأهلى ضد المصرى...

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جدة - عمرو شويل استقر مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى، على الاستعانة برامى ربيعة فى مباراة المصرى المقبلة بالدورى ليُشكّل ثنائى خط دفاعى مع ياسر إبراهيم. ويلعب الأهلى مع المصرى الخميس المقبل باستاد الجيش الجديد بالدورى الممتاز. Advertisements وينوى لاسارتى الدفاع برامى ربيعة بجوار ياسر إبراهيم فى خط الدفاع مثلما حدث فى مباراة الإتحاد السكندرى بالجولة السابعة والعشرون للدورى، والتى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة. وظهر ربيعة وياسر إبراهيم بمستوى جيد فى لقاء الإتحاد لذا يدرس لاسارتى بقوة الاستعانة بهذا الثنائى فى مباراة المصرى وهو ما سيتحدد خلال التدريبات المقبلة. ولا يشارك ربيعة بشكل مُستمر مع الأهلى إذ يدفع المدير الفنى بالثنائى ياسر إبراهيم مع ايمن أشرف بعد إصابة سعد سمير.

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