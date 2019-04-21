طارق مصطفى ومدرب دجلة ينضمان لقائمة المرشحين لتدريب المقاصة...

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جدة - عمرو شويل انضم طارق مصطفى المدير الفني السابق لفريق سريع وادى زم المغربى واليونانى تاكيس جونيس، لقائمة المدربين المرشحين لتدريب المقاصة خلال الفترة القادمة بعد استقالة طلعت يوسف من تدريب الفريق الفيومى عقب مباراته الأخيرة ضد الاتحاد السكندرى. وتضم قائمة المرشحين لتدريب المقاصة كلا من خالد جلال المدير الفنى السابق للزمالك وطارق يحيى المدير الفنى السابق لسموحة وإيهاب جلال المدير الفنى للمصرى ومختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى، ومعهم الثنائي طارق مصطفى وتاكيس جونيس ومعهم مدرب أجنبى سبق له العمل في الدورى المصرى من قبل.

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