جدة - عمرو شويل النجوم يجمد مستحقات اللاعبين بسبب الخسائر

قرر مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة تجميد المستحقات المالية للاعبيه عقب الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام نادي بتروجت بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما يوم أمس السبت، ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

النجوم يجمد مستحقات اللاعبين بسبب الخسائر

وعقد مجلس إدارة نادى النجوم إجتماعاً عاجلاً عقب إنتهاء هذه المباراة قرر خلاله تجميد مستحقات اللاعبين لحين عودة الإنتصارات والعروض الجيدة مرة أخرى.

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النجوم يجمد مستحقات اللاعبين بسبب الخسائر

من المقرر أن يحل الاتحاد السكندري ضيفاً على نادي النجوم يوم الثلاثاء 30 إبريل على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

استقالة مؤمن سليمان

واستقال بالأمس مؤمن سليمان المدير الفنى السابق للفريق بعد تعرضه للخسارة أمام بتروجت فى المباراة التى جمعتهما بالأمس ضمن مباريات الدورى المصرى الممتاز.