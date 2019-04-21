شكرا لقرائتكم سييرا: لاعبو الاتحاد اعتادوا على اللعب تحت الضغط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني لاتحاد جدة أنه يتوقع مباراة رائعة وممتعة أمام لوكوموتيف الأوزبكي، في رابع جولات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وأوضح سييرا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: جئنا إلى طشقند من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، المنافس أيضا يخوض اللقاء لنفس الغرض، وبالتالي ستكون المباراة رائعة للغاية.

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وبسؤاله عن اللعب تحت ضغط جماهيري في المباراة المقبلة، عقب سييرا بقوله: الاتحاد يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة للغاية، واللاعبون اعتادوا على اللعب تحت الضغط.

وعن سر عدم التوازن بين القدرات الهجومية والدفاعية لفريقه، عقب بقوله: أنا ألعب دائما بأسلوب هجومي، وأمر طبيعي أن نسجل ونستقبل عددا كبيرا من الأهداف، وبشكل عام الفريق بدأ يتحسن في الأمور الدفاعية.

وأكد سييرا أنه لا يهتم بشأن العوامل الخارجية خلال المباراة المقبلة، مثل الأمطار الغزيرة أو الحكم أو الضغط الجماهيري، وقال في هذا الصدد: تركيزي ينصب فقط على تحقيق الفوز.