هنري على أعتاب قيادة ريد بولز الأميركي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يستعد فريق نيويورك ريد بولز الأميركي لكرة القدم لتعيين النجم الفرنسي السابق تييري هنري في منصب المدير الفني للفريق بعد أشهر من إقالة اللاعب السابق من تدريب موناكو.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" يوم الأحد فإن ريد بولز دخل في مفاوضات جادة مع هنري النجم الاسطوري لأرسنال الإنجليزي بشأن تولي منصب المدير الفني للفريق. ولعب هنري لمدة أربعة أعوام في صفوف نيويورك ريد بولز بين عامي 2010 و2014 وسجل 52 هدفا خلال 135 مباراة.

وتولى هنري تدريب موناكو في أول مهمة له في منصب المدير الفني منتصف الموسم الجاري لكن ولايته لم تدم سوى ثلاثة أشهر فقط بسبب سوء نتائج الفريق في الدوري الفرنسي.