شريف إكرامى وحسام عاشور يغيبان عن مران الأهلى الجماعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غاب الثنائى شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى، وحسام عاشور لاعب وسط الفريق عن المران الجماعى لفريقها المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة. ويعاني حسام عاشور من آلام فى الحوض، فيما عقد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق جلسة مع خالد محمود طبيب الفريق الأحمر للاطمئنان على الحالة الطبية للحارس الدولى ومدى جاهزيته للمشاركة فى التدريبات الجماعية. ويستعد الأهلي لمواجهة المصرى البورسعيدى الخميس المقبل على استاد السويس فى مباراة مؤجلة من الجوبة التاسعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

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