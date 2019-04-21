شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة من لاسارتى للاعبى الأهلى.. وفتحى يرزق بمولودة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلى، محاضرة مع لاعبيه قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الأحد، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحرص سارتي خلال هذه المحاضرة على الحديث مع لاعبيه حول أهمية المباراة المقبلة أمام المصري البورسعيدي، وضرورة تحقيق الفوز فيها للعودة لسكة الانتصارات، فيما رزق أحمد فتحي لاعب الفريق بمولدته الثالثه وأطلق عليها اسم فاطمة، وقام لاعبو الفريق والجهاز الفني وأصدقاء اللاعب بتهنئته بمولدته الجديد.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل على ستاد السويس في مباراة مؤجلة من الجوبة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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