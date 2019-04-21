شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى الرجاء بمطروح يدلى بصوته فى استفتاء التعديلات الدستورية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى سعد أبو صندوق، رئيس نادى الرجاء الرياضى بمحافظة مطروح، اليوم بصوته فى التعديلات الدستورية وذلك بلجنة المدرسة الثانوية بمركز ومدينة الضبعة، يرافقة كل من مبروك صالح ووصفى أبو صندوق أعضاء مجلس الإدارة.





وشهد اليوم الأخير من الاستفتاء للمصريين بالخارج وفق ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات، إقبالا من المواطنين، حيث شهدت العديد من السفارات والقنصليات حضورا مصريا كبيرا للمشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية.

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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.





وفيما بدأ فى الداخل منذ الأمس تصويت المصريين حيث يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.