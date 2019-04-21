شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر ميدو يدلى بصوته فى الاستفتاء.. ويؤكد: "نزلنا نكمل مسيرة البناء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى أحمد عبد القادر ميدو، مالك نسبة من أسهم نادى ترموف التشيكى، أحد أندية دورى الدرجة الرابعة فى أوروبا، ولاعب الزمالك السابق، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل لجنته بالشيخ زايد.

وأكد ميدو أنه صوت بـ"نعم" للتعديلات الدستورية قائلاً، "نزلنا نكمل مسيرة البناء ونحافظ على رئيسنا العظيم".

وكان ميدو حصل بالمشاركة مع على حافظ، عمدة المصريين فى النمسا، على نسبة 51% من قيمة أسهم نادى ترموف التشيكى.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

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ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.