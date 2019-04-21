جهاز الدراويش يدرس دجلة بالفيديو ويحذر من سيناريو الدور الأول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البلجيكى سيدومير يانيفسكى دراسة فريق وادى دجلة من خلال التسجيلات للوقوف على نقاط القوة والضعف لديه. ويحل الدراويش ضيفاً على الفريق الدجلاوى الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الــ30 بمسابقة الدورى المحلى. وحذر جهاز الدراويش لاعبيه من تكرار سيناريو لقاء الدور الأول الذى شهد تعرض الفريق للخسارة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الــ13 بالمسابقة.

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