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مدرب الزمالك يغيب عن مواجهة بيراميدز لمتابعة النجم والهلال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، أمير عزمى مجاهد المدرب المساعد بالجهاز المعاون بالتواجد فى استاد الجيش بالسويس، الثلاثاء المقبل، لمتابعة مواجهة النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى التى ستقام فى "إياب" الدور ربع النهائى بمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، للوقوف على كافة نقاط القوة والضعف بمنافس الزمالك فى نصف نهائى البطولة الأفريقية.

 

وينتظر الزمالك الفائز من مواجهة الهلال والنجم الساحلي بعد تأهل الفريق الأبيض إلي نصف نهائي البطولة عقب تخطى عقبة حسنية أغادير المغربى.

 

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" قرر إقامة مباراة الهلال السودانى والنجم الساحلى التونسى على ملعب استاد الجيش بالسويس، فى ظل الأحداث السياسية التى يعيشها السودان فى الوقت الحالى، كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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وبذلك لن يتواجد أمير عزمى مع الزمالك فى مواجهة بيراميدز التى ستقام الثلاثاء أيضا على استاد الدفاع الجوى ضمن مؤجلات الأسبوع 26 بالدورى الممتاز الذى يحتل صدارته الفريق الأبيض حاليا بالتساوى مع بيراميدز فى النقاط حيث لكل فريق 60 نقطة.

 

 

 

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