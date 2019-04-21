يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر اليوم 21-4-2019| الاسطورة livehd7 ماتش liverpool...

مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر اليوم الأحد 21 ابريل 2019، فى الجولة الخامسة و الثلاثون من مباريات الدورى الانجليزى، ليفربول رصيده 85 نقطة فى المركز الثانى خلف مانشستر سيتى الذى استطاع تحقيق فوز هام له بالدورى على نادى توتنهام و البقاء فى مقدمة البريمليج برصيد 86 نقطة، و له مباراة مؤجلة مع فريق مانشستر يونايتد، فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح و ساديو مانى و فرمينو سيسعى جاهدا للفوز و تحصيل الثلاث نقاط و استمراره فى المناسة على الدورى، انتظارا لاى تعثر يحدث للسيتى.

kora online شاهد مباراة ليفربول اليوم بث مباشر

مباراة ليفربول وكارديف سيتي ستنطلق اليوم الأحد فى تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة و دمشق و عمان و فلسطين و لبنان، السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة و بغداد و الدوحة و الكويت و المنامة، السابعة مساء بتوقيت دبى و سلطنة عمان، الرابعة مساء بتوقيت تونس و الجزائر و المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم

مباراة ليفربول وكارديف سيتي اليوم فى الدورى الانجليزى مذاعة على قنوات بى ان سبورت الرياضية و التى تمتلك الحقوق الحصرية لنقل جميع مباريات الدورى الانجليزى لكرة القدم.

سوف تذاع مباراة ليفربول و كارديف سيتى على قناة beIN SPORTS HD 2 و يعلق على أحداق مباراة ليفربول و كارديف سيتى المعلق التونسى رؤوف خليف

تشكيل فريق ليفربول فى مباراة اليوم

فى حراسة مرمى ليفربول : أليسون بيكر

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يلعب فى خط الدفاع: أليكساندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك وأندي روبيرتسون

و فى خط الوسط: فينالدوم، جوردان هيندرسون ونابي كيتا

بينما فى الهجوم الثلاثى : صلاح، ماني وفيرمينو

الان استديو تحليلى ماقبل المباراة و يتواجد الكابتن هيثم فاروق لتحليل مباراة ليفربول و كارديف سيتى

بدأت أحداث المباراة و هجمة خطيرة لفرمينو يرفع حامل الراية تسلل

الدقيقة الخامسة ضغط هجومى مكثف من فريق ليفربول

فريق كارديف سيتى يدافع ببسالة أمام هجوم ليفربول القوى بقيادة صلاح و فرمينو و ساديو مانى

الدقيقة 12 من الشوط الأول هناك بعض الفرص من ساديو مانى و فرمينو و اللعب مازال محصور فى نصف الملعب مع بعض التهديدات الغير خطيرة من فريق كارديف سيتى

الدقيقة 20 من الشوط الاول و مازال التعادل سلبى حتى الان