livehd7 LIVE MATCH| مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر يوتيوب يلا شوت نقل سريع | تابع لايف...

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ركلة البداية.. جاري البحث عن فوز جديد

13: تبادل للكرات على حدود منطقة الجزاء لتصل الكرة لماني الذي يسدد كرة قوية لكن خارج مرمي كارديف

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